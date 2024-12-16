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Вимагаючи підвищення тарифу на вантажні перевезення, Укрзалізниця маніпулює показниками – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Вимагаючи підвищення тарифу на вантажні перевезення, Укрзалізниця маніпулює показниками – експерт
«Бізнес і експерти стурбовані різкими кроками Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифу на вантажні перевезення це шлях до обвалу у ключових галузях і в економіці – експерт

Підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%, яке пропонує Укрзалізниця, не відповідає реаліям української економіки, та може призвести до обвалу у ключових галузях економіки. Водночас, владі слід звернути увагу на показники, якими маніпулює УЗ для досягнення своїх цілей. Про це заявила власниця української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Aurum Group Альона Лебедєва.

«Бізнес і експерти стурбовані різкими кроками УЗ. Під час війни промисловість і без того відчуває критичний тиск. Істотне підвищення тарифів без попередніх відкритих консультацій і без урахування позицій як бізнесу, так і суспільства, може призвести до зниження конкурентоспроможності експорту, зупинки інвестицій і навіть зупинки виробництва в ключових галузях, що логічно потягне за собою всю економіку. Підвищення тарифів без розуміння потреб бізнесу – сигнал про те, що держава не чує власних виробників», – підкреслила Лебедєва.

Водночас, вона звернула увагу на аргументи, якими в УЗ обгрунтовують необхідність підвищення, адже ці аргументи є некоректними. Зокрема, як аргумент компанія наводить те, що індекс цін виробників (PPI) за третій квартал 2024 року зріс на 23,8% порівняно з попереднім кварталом. Але розраховувати лише на зростання цін виробників некоректно – адже, за цією логікою, коли ціни виробників у 2020 році впали на 7,4%, УЗ повинна була відповідно знизити тарифи на вантажні перевезення. Але жодного разу за всі ці роки Укрзалізниця не переглядала тарифи в бік зниження, незалежно від економічної ситуації, підкреслила експерт.

«Порівнювати зміни цін виробників поквартально також некоректно: цей показник порівнюють за місяць або за рік відносно того самого періоду попереднього року, тобто використовуючи т.зв. «базовий індекс». Запропонований Укрзалізницею підхід використовує так званий «ланцюговий індекс» (порівняння з найближчим попереднім періодом), який підходить для порівняння фізичних обсягів (наприклад, обсягів вантажів), але не для цін», – наголосила Лебедєва.

Вона також зауважила, що підвищення залізничних тарифів на вантажі створює ще одну проблему: вантажовласники, які не можуть собі дозволити ці «золоті» послуги, будуть змушені переходити на автомобільний транспорт, створюючи додаткове навантаження на дороги. Це призведе до псування дорожнього покриття, в яке вже вкладені мільярди бюджетних коштів.

«Замість різкого підвищення тарифів, яке може лише тимчасово компенсувати фінансові труднощі Укрзалізниці, необхідно провести системні реформи та підвищити ефективність компанії. Просте підвищення тарифів не вирішить давніх проблем галузі. Під час війни та масштабної економічної трансформації, вкрай важливо приймати стратегічні рішення відкрито, професійно та з повагою до потреб як виробників, так і суспільства», – резюмувала Лебедєва.

Раніше голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш заявив, що підвищення тарифів «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану – це крок у неправильному напрямку: через це вантажі перетікають на вантажівки, і ми втратимо дороги, на будівництво яких були витрачені мільярди. Крім того, це може призвести до втрати довіри серед громадян до міністерських рішень.

Теги: тарифи дороги Укрзалізниця бізнес промисловість транспорт послуги перевезення

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