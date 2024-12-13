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Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення спричинить закриття підприємств та скорочення інвестицій
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення спричинить закриття підприємств та скорочення інвестицій – Оринчак

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення на 37%, яке ініціювала Укрзалізниця, негативно вплине на економічну безпеку країни та конкурентоспроможність українських експортерів, які й так працюють в умовах значної економічної нестабільності. Вантажні тарифи «Укрзалізниці» при перерахунку в долари вже на 25-60% вищі за рівень в 2019-2021 рр., а тарифний тиск з боку УЗ вже став перешкодою для відновлення виробництва в цілій низці галузей. Тому в поточних умовах підвищення вантажних тарифів неприпустиме. Про це заявила виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

«Підвищення тарифу призведе до зростання собівартості нашої продукції, та зменшить нашу конкурентоспроможність на світових ринках. Це, в свою чергу, викличе скорочення обсягів виробництва, призведе до збитків та зменшення інвестицій. І якщо хтось думає, що це лише теоретичні загрози, то нагадаю: нещодавно повністю припинив свою роботу Заваллівський графітовий кар’єр, який є єдиним в Україні розробленим родовищем цього матеріалу. Він зупинився, оскільки через високі тарифи на перевезення та електроенергію не витримав конкуренції з Китаєм», – наголосила Оринчак.

Вона також зауважила, що збільшення тарифів призведе до перетікання вантажів із залізниці на автотранспорт. Масова поява вантажівок, завантажених різними видами видобутих матеріалів, загрожує різким погіршенням технічного стану автодоріг, який і до війни не був на задовільному рівні.

«Підвищення тарифу УЗ стане ударом для соціальної сфери, особливо в громадах, де населення залежить від добувної промисловості не лише в плані зайнятості, але й у плані доступу до базових соціальних послуг. Це може призвести до зменшення фінансування лікарень, шкіл, дитячих садочків та соціальних програм, зменшення зарплат працівників та скорочення інфраструктурних інвестицій у містах присутності», – попередила Оринчак.

Вона висловила переконання, що замість підвищення тарифів, УЗ варто зосередитися на ефективнішому управлінні витратами, покращенні ефективності управління та залученні інвестицій в інфраструктуру. Це дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузі та економіки в цілому.

«Укрзалізниця» має всі умови для зниження вантажних тарифів на 15-20%, не втрачаючи рентабельності та показуючи прибутковість. Довгостроковим же рішенням проблеми є демонополізація «Укрзалізниці» та виокремлення конкурентних послуг (таких як тяга), і розподіл інфраструктурних послуг з регулюванням тарифів Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту», – резюмувала Оринчак.

Раніше голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш заявив, що підвищення тарифів «Укрзалізниці» в умовах воєнного стану – це крок у неправильному напрямку: через це вантажі перетікають на вантажівки, і ми втратимо дороги, на будівництво яких були витрачені мільярди. Крім того, це може призвести до втрати довіри серед громадян до міністерських рішень.

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Теги: тарифи дороги Укрзалізниця фінансування перевезення

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