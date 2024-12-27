Іспит для міністра Кулеби. Нардеп розказав, який виклив постав перед новим членом уряду

Питання тарифів «Укрзалізниці» стане визначальним тестом для міністра Кулеби – нардеп

Розгляд питання про індексацію залізничних тарифів у 2025 році стане визначальним драйвером впливу на роботу портової галузі, розвиток автодорожнього комплексу, стабільну роботу підприємств та інші пріоритети регіональної політики. Тому це питання – іспит для міністра відновлення Олексія Кулеби. Про це заявив зазначив народний депутат України, голова підкомітету промислової політики Комітету ВР з питань економічного розвитку Муса Магомедов.

«Дилема Кулеби: обрати між інтересами держкомпанії, яка після двох років прибуткової діяльності прогнозує збільшення витрат, скорочення доходів і відповідно великі збитки, чи підтримкою розвитку громад, – стане визначальним тестом для профільного міністра Олексія Кулеби», – заявив народний депутат.

Він зауважив, що представлений «Укрзалізницею» проєкт фінансового плану на 2025 рік передбачає скорочення бази тарифних надходжень на 6% – при тому, що всі основні статті витрат компанії-монополіста передбачають значне зростання.

«Макропрогнози передбачають зростання ВВП України на 3-4%. Але, замість залучення нових вантажів і використання потенціалу зростання економіки, «УЗ» пропонує покривати різницю між доходами і зростаючими витратами за рахунок підняття монопольної складової тарифів на вантажні перевезення, що у підсумковому етапі призведе до вимивання коштів бізнесу, падіння конкурентоздатності продукції національних підприємств і відтоку вантажної бази на альтернативні види транспорту», – наголосив нардеп.

За його словами, наслідки збільшення тарифів «УЗ» будуть особливо відчутними у громадах і територіях, де зосереджені великі промислові підприємства, які будуть скорочувати виробництво. Ще одним потужним фактором впливу на регіональному рівні може бути руйнування доріг внаслідок переходу вантажів на автомобільний транспорт. Також у «зоні ризику» – підприємства портової галузі, для яких зростання тарифів призведе до скорочення або навіть повної зупинки вантажопотоків за певними напрямками.

«У підпорядкуванні міністра Олексія Кулеби широке коло питань регіональної політики і інфраструктури. Але необхідно приймати зважене і обґрунтоване рішення», – резюмував Магомедов.

Як відомо, «УЗ» завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку у 1,66 млрд грн. Виторг «УЗ» за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.

Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати і ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Бізнес виступив проти цього рішення, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними: так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.