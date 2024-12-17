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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята
Додатково призначено потяги до Трускавця, Львова,Одеси, Чернівців та Ужгорода
фото з відкритих джерел

Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах

В Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Про це повідмоляє «Укрзалізниця».

«Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами», – йдеться в повідомленні.

Додатково призначили:

  • поїзд №159/160 Київ – Трускавець (відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня);
  • поїзд №291/292 Київ – Львів (відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 3, 4, 5 січня);
  • поїзд №168/167 Одеса – Львів (відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 11, 12 січня);
  • поїзд №265/266 Київ – Одеса (відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня, а також 5 та 12 січня);
  • поїзд №249/250 Київ – Чернівці (відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня);
  • поїзд №235/236 Київ – Ужгород (відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня).

Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

Також «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

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Теги: Харків Різдвяні свята новорічні свята Ужгород потяг Львів Укрзалізниця свята Одеса Чернівці

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