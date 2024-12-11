На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії

Правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання службовців «Укрзалізниці» та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії

За даними слідства, дії деяких посадовців «Укрзалізниці» призвели до значних збитків

У Київській області Національна поліція проводить слідчі дії у справі про зловживання службовим становищем посадовцями «Укрзалізниці». Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Про це повідомляють Національна поліція та «Укрзалізниця».

Йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу «Укрзалізниці» під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

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Правоохоронці проводять слідчі дії за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії фото: « Укрзалізниця », Національна поліція

Як зазначають правоохоронці, зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києві та працівники Солом’янської окружної прокуратури із залученням співробітників Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» проводять слідчі дії за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії.

«Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» додає, мета процесуальних дій – зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання.

«Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати. Всі обставини цієї операції будуть повідомлені згодом спільно Національною поліцією України та «Укрзалізницею», – пише пресслужба компанії.

До слова, із перших місяців війни «Укрзалізниця» розгорнула вагони VIP для перевезення високопоставлених осіб. Вони обладнані окремими спальними місцями, конференц-залом і кухнею, де персонал готує їжу.