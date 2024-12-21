«Укрзалізниця» запускає «магічний експрес» у Києві та Львові

Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня 2024 року, у Києві – двічі на день з 1 по 5 січня 2025 року

«Укрзалізниця» анонсувала запуск різдвяних ретро-потягів у Львові та Києві. Цьогоріч усі рейси будуть безкоштовними, але потрібно попередньо зареєструватись на сайті компанії та взяти участь у розіграші квитків. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця готує магічні експреси – казкові ретро-поїзди на паровозній тязі – до відправки у Львові та Києві. Цього року пасажири поринуть у світ магії та вирушатимуть з платформи 9 ¾ до різдвяних див та перемоги над злом. На пероні пасажирів зустріне професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а для найменших пасажирів у вагонах – розважальна програма, аніматори та подарунки», – йдеться в дописі.

У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день з 25 по 29 грудня 2024 року:

у будні о 15:15, 18:00 та 20:02;

у вихідні о 10:05, 12:20 та 14:15.

Різдвяні експреси в Києві відправлятимуться двічі на день з 1 по 5 січня 2025 року:

у будні о 16:30 та 19:00;

у вихідні о 9:40 та 12:32.

Подорож на ретро-потягу у Львові триватиме близько години, у Києві – півтори години. Усі рейси будуть безкоштовними, а 80% місць віддадуть дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліцейських, рятувальників та інших соціальних категорій.

Охочим покататись на ретро-потягах треба попередньо зареєструватись.

Львів: Реєстрація триває до 23:59 22 грудня, а 23 грудня алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення відправлять на електронну пошту.

Реєстрація триває до 23:59 22 грудня, а 23 грудня алгоритм випадковим чином обере щасливчиків. Листи-запрошення відправлять на електронну пошту. Київ: Реєстрація до 23:59 29 грудня, а розіграш відбудеться 30 грудня.

Нагадаємо, в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами.

Також «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.