«Укрзалізниця» повідомила, скільки українців зустрінуть Новий рік у потязі

В Україні побільшало потягів перед різдвяними та новорічними святами

Курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці»

Близько 9 тис. пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба компанії.⠀

У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці».

Залізничники чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про спокій і комфорт пасажирів у поїздах і на вокзалах.⠀

Нагадаємо, що в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

До слова, компанія запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами. Пасажири зможуть обрати для себе гарячі страви.