Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила, скільки українців зустрінуть Новий рік у потязі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила, скільки українців зустрінуть Новий рік у потязі
В Україні побільшало потягів перед різдвяними та новорічними святами
фото: «Укрзалізниця»

Курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці»

Близько 9 тис. пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба компанії.⠀

У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці».

Залізничники чергуватимуть на переїздах, оглядатимуть вагони, керуватимуть рухом, вестимуть локомотиви та дбатимуть про спокій і комфорт пасажирів у поїздах і на вокзалах.⠀

Нагадаємо, що в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

До слова, компанія запустила в тестовому режимі в окремих поїздах нове меню з повноцінними обідами. Пасажири зможуть обрати для себе гарячі страви.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця новорічні свята потяг українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
30 грудня, 2024, 17:44
Чи буде сніг на Новий рік? Прогноз синоптиків
Чи буде сніг на Новий рік? Прогноз синоптиків
27 грудня, 2024, 11:51
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
23 грудня, 2024, 07:38
Українців можуть позбавити тимчасового захисту у Чехії після закінчення війни
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
19 грудня, 2024, 09:50
Через два тижні після оголошення концерту шанувальники розкупили близько 20% квитків
Олег Винник після скандалу переніс свій концерт
13 грудня, 2024, 12:41
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 13 грудня: дані від «Укренерго»
12 грудня, 2024, 16:59
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
Якою буде погода найближчими днями: синоптикиня попередила про похолодання
9 грудня, 2024, 19:17
Сирський подякував усім мужнім воїнам, які б'ються і захищають Україну
Сирський привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 2024, 09:20
Частина українців повернулась з Польщі додому
Варшава провела підрахунок українських біженців
6 грудня, 2024, 04:18

Суспільство

Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
«Укрзалізниця» повідомила, скільки українців зустрінуть Новий рік у потязі
«Укрзалізниця» повідомила, скільки українців зустрінуть Новий рік у потязі
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
Пів мільярда на кіно. Хто отримав державні гранти (список)
Пів мільярда на кіно. Хто отримав державні гранти (список)
Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну
Усик зустрівся із Зеленським після повернення в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
72K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
7018
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
6568
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua