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    Суспільство

    Клімкін: Треба підготувати новий закон про громадянство

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    Клімкін: Треба підготувати новий закон про громадянство

    Міністр наголосив, що у чинному українському законодавстві немає покарання за подвійне громадянство

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонує підготувати новий закон про громадянство в Україні. Про це повідомив в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

    «По-перше, ніякої спільної практики в Європейському союзі немає. У кожної країни є практика своя. І це зрозуміло, визначено історією, своєю політикою і тому подібне», - заявив Клімкін, прокоментувавши заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що подвійне громадянство є нібито повсякденною практикою в ЄС.

    «Але давайте скажемо чесно - у нашому законодавстві немає покарання, жодного, включаючи адміністративного, за подвійне громадянство. Якщо ти державний службовець, військовий - то інша справа, але покарання як такого нема в принципі», - зазначив Клімкін.

    «Єдине, що у нас записано в законі про громадянство - ми завжди розглядаємо усіх громадян, навіть, якщо у них два громадянства, як громадянина України. Але цього замало. Давайте зробимо один рішучий крок і підготуємо новий закон про громадянство», - наголосив глава української дипломатії.

    У зв'язку з цим він відзначив, що МЗС неодноразово пропонувало різні ідеї, але «це дуже чутливе питання».

    Нагадаємо, 20 вересня через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

    Натомість глава МЗС України Клімкін жорстко відповів на заяву Будапешта.

    Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

    Також Клімкін повідомив, що Україна  висилає угорського консула до Угорщини.


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