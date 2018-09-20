Сійярто недружньо відреагував на скандал з угорськими паспортами на Закарпатті



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Голова угорського МЗС зазначив, що кроки України негативно впливають на закарпатських угорців

Через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє сайт угорського МЗС.

Сійярто зазначив, що після усіх минулих кроків України, що негативно впливають на закарпатських угорців, та спроб залякування «зараз серія нападок вийшла на новий рівень».

«Угорщина уважно спостерігає за подіями, і не виключено, що і в майбутньому буде потрібно продовжувати сповільнювати інтеграцію України в євроструктури», - сказав глава МЗС Угорщини.

Як відомо, після ухвалення Україною закону про освіту у вересні 2017 року Будапешт пригрозив сповільнити євроінтеграцію України і розпочав блокаду українських ініціатив у НАТО.

Сійярто додав, що підніме це питання на зустрічі з українською стороною 25 вересня у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН.

Він також заявив, що Будапешт розцінить висилку угорського консула з Берегово через з відео з роздачею паспортів як недружній акт з боку Києва.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також Клімкін повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

Джерело: Українська правда