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    Політика

    Скандал з угорськими паспортами: Клімкін жорстко відповів на заяву Будапешта

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    Глава МЗС України Павло Клімкін - Скандал з угорськими паспортами: Клімкін жорстко відповів на заяву Будапешта
    Глава МЗС України Павло Клімкін

    «Здається, мене дехто в Україні та за кордоном недочув», - обурився міністр

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не залишить без уваги ситуацію з видачею українським громадянам паспортів інших держав.

    Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Здається, мене дехто в Україні та за кордоном недочув. Проблемою на скандальному відео з Генконсульства в Береговому є не тільки роздача громадянства, а заклик приховати це від України. Є про що говорити, і ми будемо діяти!», - написав глава МЗС

    Нагадаємо, сьогодні Через паспортний скандал, який виник після оприлюднення відео роздачі паспортів у Береговому на Закарпатті, Угорщина пригрозила ще більше сповільнити інтеграцію України до Європейського союзу.

    Раніше ЗМІ повідомили, що на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

    Також Клімкін повідомив, що Україна  висилає угорського консула до Угорщини.

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