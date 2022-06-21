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    Соціум

    Більш ніж третина європейців хочуть завершення війни, навіть без перемоги України

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    Хоч європейці відчувають велику солідарність з Україною, вони розділені щодо довгострокових&nbsp; цілей - Більш ніж третина європейців хочуть завершення війни, навіть без перемоги України
    Хоч європейці відчувають велику солідарність з Україною, вони розділені щодо довгострокових  цілей
    фото з відкритих джерел

    У всіх європейських країнах, окрім Польщі, табір «Мир» більший за табір «Справедливість»

    Результати опитування ECFR «Мир проти справедливості: майбутній розкол Європи через війну в Україні», яке проводилося наприкінці травня 2022 року у десяти країнах Європи, виявило зростання розриву між висловленими позиціями багатьох європейських урядів та суспільними настроями в їхніх країнах.

    Результати опитування ECFR поділяють європейців на дві протилежні групи: табір «Миру» (35% людей), який хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше, навіть якщо це означає, що Україна йде на поступки та табір «Справедливості», який вважає, що лише явна поразка РФ може принести мир та метою є покарання Росії за її агресію та відновлення територіальної цілісності України (22%).

    Ще одна частина європейців (20% опитуваних) відмовилися вибирати між табором «миру» та «справедливості», але все ще значною мірою підтримують дії ЄС у відповідь на війну Росії в Україні. Члени цієї групи поділяють антиросійські почуття табору Справедливості, але також стурбовані ескалацією – як табір Миру.

    Зазначається, що найближчими місяцями зросте тиск на цю третю групу, щоб вона звільнилася від паркану. Їхні погляди – та їхні голоси – можуть мати вирішальне значення для визначення наступних кроків Європи.

    Дослідження ECFR показують, що хоча європейці відчувають велику солідарність з Україною та підтримують санкції проти РФ, вони розділені щодо довгострокових цілей.

    В Італії (52% опитуваних), Німеччині (49%), Румунії (42%), Франції(41%), Швеції (38%) громадяни підтримують мир ціною поступок Україні, натомість у Польщі – 41% громадян підтримують ідею справедливості. У всіх країнах, окрім Польщі, табір «Мир» більший за табір «Справедливість».

    У Португалії 31% виступають за мир, 21% за справедливість та 30% ще не визначилися. У Великій Британії 22% громадян підтримують ідею миру та 21% – виступають за справедливість, ще 32% – не визначилися.

    Водночас переважна більшість опитаних підтримують дії урядів своїх країн щодо підтримки України.

    Нагадаємо, як свідчать результати соціологічного опитування компанії Russian Field, за продовження російсько-української війни виступає лише 50% жителів Росії. Натомість 39% заявляють, що Кремль має переходити до мирних переговорів.

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    Теги: соцопитування війна Європа Україна
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    Більш ніж третина європейців хочуть завершення війни, навіть без перемоги України