Дуда порівняв Путіна з Гітлером та розкритикував двох лідерів ЄС

Дуда: «Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним»

Президент Польщі не бачить підстав вести переговори з Путіним

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за постійні телефонні перемовини із російським лідером Володимиром Путіним. Про це Дуда заявив у інтерв’ю виданню Bild.

Польський лідер не бачить підстав вести переговори з Путіним і вважає, що західні лідери дарма витрачають час. Разом з тим, за словами Дуди, під час Другої світової війни жоден із лідерів не вів переговорів із Адольфом Гітлером і не пропонував йому зберегти обличчя.

«Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, скоєні російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він прийняв рішення спрямувати туди війська. Йому підпорядковуються командири. Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось сказав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого», – сказав Дуда.

Також президент Польщі наголосив, що не можна ні про що домовлятися без погодження з українським керівництвом. «Я був би найбільш зацікавлений, щоб українська оборона отримала таку підтримку, щоб вона могла витіснити росіян зі своєї території. З усієї території Української держави, яка є міжнародно визнаною. Усі знають, що таке міжнародно визнана територія. Щоб ми могли відновити примат міжнародного права, зберегти той порядок, який був у Європі після 1989 року, який визнали всі. І який неодноразово ламала Росія. Політично міжнародно визнані кордони мають бути відновлені», – сказав Дуда.

Нагадаємо, Анджей Дуда починає тур країнами Євросоюзу, щоб переконати світових лідерів надати Україні статус кандидата в ЄС.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою.

Раніше повідомлялося, що Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.