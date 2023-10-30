Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь
Найбільше охочих провести вибори зараз – на сході нашої країни
фото з відкритих джерел

Переважна більшість українців вважає, що зараз вибори не на часі

В період з 30 вересня до 13 жовтня цього року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо термінів проведення виборів. Переважна більшість респондентів вважає, що зараз вони не на часі.

Останнім часом багато уваги приділялось питанню доцільності чи недоцільності проведення зараз, під час війни, національних виборів. За результатами опитування КМІС, станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%.

Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь фото 1

У всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни.

Найбільша кількість прихильників проведення виборів зараз – на сході (21%), а найменша – на заході (13%). Від 3% до 5% опитаних не визначились із відповіддю.

Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь фото 2

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.

Читайте також: За яких умов в Україні можуть відбутися вибори: відповідь Зеленського
Теги: соцопитування вибори українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримала багато зброї від союзників
Чи може Україна дозволити собі «війну на виснаження»?
6 жовтня, 11:54
Дональд Туск серед мітингувальників
Тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш за два тижні до виборів
1 жовтня, 18:59
Чехи не надто довіряють своїй армії
Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
3 жовтня, 15:48
Українці і заробляють, і багато витрачають у Польщі
Польща критично залежить від українських біженців: промовисті дані
4 жовтня, 08:38
Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору – звернення президента
Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору – звернення президента
5 жовтня, 22:39
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
9 жовтня, 10:07
15 жовтня поляки на виборах обиратимуть обидві палати свого парламенту
Доленосні вибори у Польщі. Які наслідки чекатимуть Україну в разі програшу Дуди
13 жовтня, 10:46
У німецьких общинах бракує грошей
Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги
17 жовтня, 10:15
Зеленський у зверненні подякував Байдену
Зеленський подякував Байдену за «дуже вагомий крок»
21 жовтня, 19:59

Суспільство

Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом
Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом
Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь
Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь
Федоров анонсував запуск «смарт-мобілізації»
Федоров анонсував запуск «смарт-мобілізації»
Виходила заміж за пораненого бійця у шпиталі. Згадаймо Катерину Ющенко родом з Луганщини
Виходила заміж за пораненого бійця у шпиталі. Згадаймо Катерину Ющенко родом з Луганщини
МВС пояснило, як отримати посвідчення водія особі з інвалідністю
МВС пояснило, як отримати посвідчення водія особі з інвалідністю
Чи потрібно змінювати паспорт після перейменування вулиць? Роз'яснення
Чи потрібно змінювати паспорт після перейменування вулиць? Роз'яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
24K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
12K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
8915
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
8399
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
7438
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту