Коли мають бути президентські вибори? Українці дали однозначну відповідь

Переважна більшість українців вважає, що зараз вибори не на часі

В період з 30 вересня до 13 жовтня цього року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування щодо термінів проведення виборів. Переважна більшість респондентів вважає, що зараз вони не на часі.

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Останнім часом багато уваги приділялось питанню доцільності чи недоцільності проведення зараз, під час війни, національних виборів. За результатами опитування КМІС, станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%.

У всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни.

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Найбільша кількість прихильників проведення виборів зараз – на сході (21%), а найменша – на заході (13%). Від 3% до 5% опитаних не визначились із відповіддю.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.