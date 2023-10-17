Винні біженці з України? Німецькі общини нарікають на великі борги

Німці вважають, що місцева влада нібито занадто допомагає біженцям з України

Через витрати на українських біженців борги німецьких громад зросли вчетверо. Про це пише Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за першу половину 2023 року борги сягли 7,3 млрд євро, тоді як у 2022-му були на рівні 1,6 млрд. Це пов'язують з тим, що біженці з України включені до системи соціального забезпечення та отримують допомогу з першого дня після прибуття у країну.

Голова окружної ради Баден-Вюртемберга Йоахім Вальтер також зазначав, що зростання боргів пов'язане з тим, що українські біженці у ФРН нібито не мають стимулу шукати роботу, тому що допомога від країни буває вищою за середній доход місцевих жителів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, представники округів Німеччини закликають до скорочення допомоги для майбутніх українських біженців. Таку заяву зробив голова окружної ради Райнхард Загер, зазначивши, що Вищий комітет 294 німецьких округів вже погодив цю позицію.

До слова, на кінець серпня 2023 року зафіксовано 204 461 прохання про надання притулку в Німеччині – більше, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, більшість біженців перетинають кордон ФРН через інші держави ЄС. Іноземців тягне саме до Німеччини, оскільки, за даними Дослідницької служби бундестагу, розмір допомоги в країні є одним із найвищих у Європі, хоча є країни, які надають і більші виплати.

У Німеччині під час процедури отримання притулку мігрант має право на 410 євро на місяць (подружжя – 738 євро, діти до 5 років – 278 євро): 228 євро на задоволення базових потреб, включаючи харчування та одяг, 182 євро – на інші особисті потреби на кшталт оплати проїзду чи стільникового зв'язку, пише видання.