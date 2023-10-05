Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору – звернення президента

Президент нагадав, що російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про результати саміту Європейської політичної спільноти та нагадав, що російський терор повинен програти.

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«Дорогі українці, українки! Завершуємо цей довгий і насичений день. День саміту Європейської політичної спільноти. Багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую!» – сказав він.

Президент наголосив, що в наших воїнів буде більше артилерії та далекобійної зброї, і обов’язково буде більше справедливості.

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«Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди б’ють. І це не був удар наосліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло», – зазначив Володимир Зеленський.

У селі Гроза загинуло понад 50 людей. Серед них дитина, хлопчик, якому було шість років.

«Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Пораненим надається необхідна допомога. І я вдячний кожному й кожній, хто допомагає. У цьому селі, по якому росіяни вдарили, було загалом до цієї війни 500 мешканців. А зараз – за час війни – люди виїжджали, це Куп’янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті… І станом на сьогодні в селі було трохи більш як 300 людей. Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло. А існує ППО. Є артилерія. Є наші ракети. Є бронетехніка. Є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби. Є наша українська розвідка. Є санкції світу. Санкції проти Росії за терор. Є міжнародна юстиція, зокрема Міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість», – продовжив президент.

Він нагадав, що російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити. Головне – це єдність та віра в свободу.

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«Сьогодні наш головний меседж для світу: зло не має права взяти гору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом!», – підсумував Зеленський.

Наприкінці президент подякував за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів, за чітку підтримку Європейському Союзу та Європейському парламенту та Іспанії за можливість зміцнити європейську єдність.