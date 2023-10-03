Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь

Чехи не впевнені у підготовці та моживості армії дати відсіч ворогу у разі загрози війни

Переважна більшість населення Чеської Республіки переконані: суверенітет країни має бути захищений за будь-яку ціну, з іншого боку, лише меншість опитаних вважають, що у разі війни чеська армія зможе захистити суверенітет. Про це свідчать результати національного опитування.

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Згідно з опитуванням, проведеним у червні соціологічним інститутом ČVVM, 84% респондентів вважають: суверенітет країни має бути захищений за будь-яку ціну у разі конфлікту. Протилежну позицію мають 13% опитаних.

З іншого боку, лише 40% респондентів вважають, що чеська армія сама може захистити суверенітет країни. Це найвищий показник за останні роки, що збільшився на 13% порівняно з аналогічним опитуванням минулого року. 56% опитаних сумніваються у тому, що чеська армія зможе захистити суверенітет Чеської Республіки.

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На думку менш ніж двох п'ятих опитаних, рівень підготовленості чеської армії можна порівняти з рівнем армій західноєвропейських держав, протилежну думку висловили 52% респондентів. Згідно з аналізом інституту соціологічних опитувань, цього року чехи були критичнішими з цього питання, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, 57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz.

Учасників опитування попросили відповісти на запитання: «Чи стикалися ви або будь-хто з членів вашої сім'ї з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?».

Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.