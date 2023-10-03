Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
Чехи не надто довіряють своїй армії
фото з відкритих джерел

Чехи не впевнені у підготовці та моживості армії дати відсіч ворогу у разі загрози війни

Переважна більшість населення Чеської Республіки переконані: суверенітет країни має бути захищений за будь-яку ціну, з іншого боку, лише меншість опитаних вважають, що у разі війни чеська армія зможе захистити суверенітет. Про це свідчать результати національного опитування.

Згідно з опитуванням, проведеним у червні соціологічним інститутом ČVVM, 84% респондентів вважають: суверенітет країни має бути захищений за будь-яку ціну у разі конфлікту. Протилежну позицію мають 13% опитаних.

З іншого боку, лише 40% респондентів вважають, що чеська армія сама може захистити суверенітет країни. Це найвищий показник за останні роки, що збільшився на 13% порівняно з аналогічним опитуванням минулого року. 56% опитаних сумніваються у тому, що чеська армія зможе захистити суверенітет Чеської Республіки.

На думку менш ніж двох п'ятих опитаних, рівень підготовленості чеської армії можна порівняти з рівнем армій західноєвропейських держав, протилежну думку висловили 52% респондентів. Згідно з аналізом інституту соціологічних опитувань, цього року чехи були критичнішими з цього питання, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, 57% українських біженців заявили, що стикалися з вербальною агресією через українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу. Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz. 

Учасників опитування попросили відповісти на запитання: «Чи стикалися ви або будь-хто з членів вашої сім'ї з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?».

Автори дослідження встановили, що молоді українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів через своє походження (62%), ніж літні люди (30%). При цьому жінки стикаються з агресією частіше, ніж чоловіки.

Читайте також: Вступ України в ЄС: міністр закордонних справ Чехії зробив оптимістичний прогноз

Теги: міністр армія українці суверенітет населення Чехія оборонна реформа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держава зобовʼязана дати військовим визначеність у термінах їх служби
Готуйтеся до мобілізації
10 вересня, 10:15
Дмітрій Биков та Боріс Ґрєбєнщіков заявили, що українці «заражені націоналізмом»
«Хороші росіяни» злякались українських націоналістів
23 вересня, 17:59
Володимир Зеленський кидає Рустема Умєрова на найпроблемніший фланг – Міністерство оборони
Новий міністр оборони. Чому президент обрав Умєрова (досьє) КАДРИ
4 вересня, 20:45
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський закликав депутатів ухвалити законопроєкти для початку переговорів з ЄС
3 вересня, 22:48
Президент заслухав доповіді прем'єра Дениса Шмигаля, віце-прем'єра Олександра Кубракова
Підготовка до зими та захист критичної інфраструктури: Зеленський провів засідання Ставки
6 вересня, 11:19
Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру
У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент оперативно відреагував
9 вересня, 19:33
Борис Джонсон похвалив кота за good job
Борис Джонсон зустрівся із Котячим мером Львова: кумедне фото
9 вересня, 18:48
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян під час засідання Ради Безпеки ООН
Вірменія закликала вивести російських миротворців із Нагірного Карабаху
23 вересня, 19:48
Володимир Зеленський і Мартін Скленар
Зеленський зустрівся з міністром оборони Словаччини (відео)
30 вересня, 11:06

Політика

«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна
«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна
Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
Чи може армія захистити: громадяни Чехії дали неоднозначну відповідь
Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні
Фінляндія готує новий оборонний пакет допомоги Україні
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
США надішлють Україні Atacms, як тільки Байден ухвалить рішення – Bloomberg
Вірменія погодилась арештувати Путіна
Вірменія погодилась арештувати Путіна
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії
Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
43K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
35K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
17K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
7630
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6791
Німеччина підрахувала, скільки витрачає на біженців з України

Новини

Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Сьогодні, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту