Тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш за два тижні до виборів

Акцію «Марш мільйонів сердець» організувала найбільша опозиційна ліберальна партія Польщі «Громадянська платформа»

У Варшаві «Марш мільйонів сердець» зібрав близько 800 тисяч людей, які вийшли на вулиці міста за два тижні до парламентських виборів у країні. Про це повідомляє Reuters.

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Акцію «Марш мільйонів сердець» організувала найбільша опозиційна ліберальна партія Польщі «Громадянська платформа». За словами її лідерів, захід може вирішити майбутнє Польщі в Європейському Союзі та її демократичний статус.

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Таким недільним маршем польська опозиція має на меті продемонструвати наближення «великих змін».

Сам мітинг має стати найбільшим за останні десятиліття заходом, що заохотить людей взяти участь у виборах.

«Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі», – сказав лідер «Громадянської платформи» Дональд Туск під час мітингу.

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Туск заявив, що провладна польська партія «Право і справедливість» може захотіти вивести Польщу з ЄС, а також назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.

Міська влада Варшави заявила, що найбільший мітинг у столиці за всю історію відвідали близько мільйона людей.

Інтернет-канал новин onet.pl повідомив, що, за його підрахунками, на мітингу були присутні близько 600-800 тисяч осіб.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

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Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.