За яких умов в Україні можуть відбутися вибори: відповідь Зеленського

Президент наголосив, що важливо провести вибори в безпечний для людей спосіб

В Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо «парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування». Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24.

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За словами глави країни, ситуація з організацією виборів під час війни Росії проти України «складна». Однак, вони можуть відбутися, якщо Верховній Раді вдасться вирішити всі завдання щодо надання доступу українцям до голосування.

Зеленський наголосив, що важливо провести вибори в безпечний для людей спосіб, не наражаючи їх на небезпеку через можливість атак з боку військ РФ.

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«У нас є це завдання, якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори», – сказав він.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.