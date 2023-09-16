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Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи будуть вибори у 2024 році? Відповідь уряду
Позиція Дениса Шмигаля щодо виборів збігається з позицією президента
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни

У проєкті державного бюджету на 2024 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

Прем'єр наголосив, що його позиція щодо виборів збігається з позицією президента: наразі немає юридичних механізмів і розуміння, як провести вибори в умовах повномасштабної війни.

«Немає розуміння, як могли б проголосувати військові в зоні бойових дій, як міжнародні спостерігачі змогли б спостерігати за такими виборами в небезпечних районах, також немає відповіді на запитання, що робити з окупованими територіями та біженцями за кордоном, а також із внутрішньо переміщеними особами, які не завжди зареєстровані», – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що для України основне – визнання результатів виборів. «Якщо ми зможемо з партнерами це забезпечити, тоді можна про цю тему говорити, досліджувати, шукати виходи і варіанти», – наголосив Шмигаль.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба пояснював, чому в Україні складно провести вибори під час війни.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 15 вересня затвердив законопроєкт про держбюджет на 2024 рік

Розгляд державного бюджету Верховною Радою у першому читанні має відбутись не пізніше 20 жовтня. А до 1 грудня – голосування в цілому.

Читайте також: Проєкт бюджету на 2024 рік у деталях
Теги: вибори Україна бюджет війна Денис Шмигаль

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