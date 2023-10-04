Польща критично залежить від українських біженців: промовисті дані

Українці і заробляють, і багато витрачають у Польщі

Українці активно працюють, сплачують податки, поповнюють польський бюджет

У другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн. злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, наші співвітчизники у Польщі стали другими за обсягом витрат серед іноземців. Про це пише міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.

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Більше у Польщі витрачають лише ті, хто приїхав з Німеччини. Загальна статистика така:

із Німеччини – 4,76 млрд злотих (39.6 млрд. грн), що становить 51,8% від загальної суми,

із Чехії – 13,5%,

Словаччини 8,2%,

Литви – 4,4%,

Білорусі – 2,7%,

РФ – 0,2%.

Загалом іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих. В агентстві кажуть, що ні відсоток, ні сума видатків українців не дивує – це найбільша група іноземців у Польщі. І витрати українців зростатимуть щонайменше до кінця року.

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Проте наступного року експерти очікують, що цей приріст може сповільнитись, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи.

«Незважаючи на те, що українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, їхня частка зменшується – з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., а це всього на 13,3 тис. осіб більше, ніж у липні 2022 року», – зазначає Gremi Personal.

Експерти вважають, що на першому місці опинилися іноземці з Німеччини, але йдеться не лише про німців. Весь туристичний потік із країн західної Європи (Франція, Італія, Нідерланди, Велика Британія тощо) йде саме через німецько-польський кордон. Також досить велика кількість громадян Німеччини, особливо поважного віку, проживають у Польщі через значно дешевшу вартість життя.

Левова частка українців працює, сплачує податки, поповнює польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік – не менше 6 млрд. злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі.

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«Так, Польща витратила близько $550 мільйонів на виплати українським сім'ям, які виїхали до Польщі, тікаючи від війни. Але з іншого боку, з огляду на кількість працюючих українських громадян економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає», – каже Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Нагадаємо, влада Польщі звернулася до Європейського союзу з вимогою створити спеціальний фінансовий резерв, засобами якого покриватимуться потреби українських біженців.

Відомо, що офіційна Варшава поки що не дала дозволу на продовження програми, відповідно до якої біженці забезпечуються на території Польщі робочими місцями, соціальною допомогою та медичним обслуговуванням.