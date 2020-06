Карл Більдт: Зеленський йде шляхом Януковича, переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів

Дипломат наголосив, якщо Зеленський заґратує Порошенко, Європа вживатиме заходів

Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції Петра Порошенка, європейські сусіди України будуть вживати заходи у відповідь.

Про це у Twitter пише Карл Більдт – впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції.

«Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича та кинути за грати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходи. Ця справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною», - наголошує Карл Більдт.

Is @ZelenskyyUa preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB