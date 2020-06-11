Карл Більдт: Зеленський йде шляхом Януковича, переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Більдт: справа Порошенка буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною

Дипломат наголосив, якщо Зеленський заґратує Порошенко, Європа вживатиме заходів

Якщо президент України Володимир Зеленський повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції Петра Порошенка, європейські сусіди України будуть вживати заходи у відповідь.

Про це у Twitter пише Карл Більдт – впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції.

«Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича та кинути за грати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходи. Ця справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною», - наголошує Карл Більдт.

Is @ZelenskyyUa preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB — Carl Bildt (@carlbildt) June 11, 2020

Раніше колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.