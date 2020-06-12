За Порошенком стежать, - заява «Євросолідарності»



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За Петром Порошенком стежать невідомі особи Фото: Європейська солідарність

У п’ятого президента вимагають від Зеленського пояснень

За п’ятим президентом України, лідером партії «Європейська солідарність» Петром Порошенком ведеться незаконне стеження. Про це на брифінгу повідомив співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов.

Він оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого президента. Герасимов наголосив, що «Європейська Солідарність» вимагає від президента Зеленського відповіді на питання, хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження за лідером партії.

«Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенко ведеться незаконне стеження», – зазначив Герасимов.

Він зауважив, що порушення закону стосовно лідера «Європейської солідарності» стали системними. «І порушення політично вмотивованих справ правоохоронними органами, і незаконні спроби вручення підозр, які ви бачили цього тижня, і незаконне стеження, про яке ми зараз говоримо. І незаконне прослуховування телефонів лідерів опозиції», – констатував Герасимов.

«Ми звертаємося до Зеленського, який, як ми всі почули із заяв його соратників, зосередив у себе абсолютну владу в країні: хто веде це незаконне стеження? Бо всі розуміють, що центр цього незаконного стеження, центр незаконного прослуховування телефонів лідерів опозиції, та й пульт від всього цього знаходиться на вулиці Банковій, де знаходиться кабінет Зеленського», – переконаний Герасимов.

Він також наголосив, що питання незаконної діяльності силовиків набагато ширше, аніж тільки переслідування Порошенка.

«Подивіться, що коїться. Позавчора – незаконна спроба вручати підозру п’ятому Президенту України. Після того ви всі бачили вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що робиться у справі Шеремета, ви бачили незаконне спостереження так само за Національним музеєм Гончара і його керівництвом. Ви бачили обшуки сьогодні вранці у міністра інфраструктури Омеляна. Виникає дуже стійка думка, що всі, хто критикує владу, сьогодні отримують миттєву реакцію правоохоронних органів», – зазначає Герасимов.

«Європейська Солідарність» жорстко вимагає від пана Зеленського і державної репресивної машини відповісти на три питання. Перше – хто віддав наказ про незаконне стеження за п’ятим президентом України Петром Порошенком. Друге – хто веде це незаконне стеження за Порошенком. І третє питання – а кого ще з лідерів опозиції – з тих, хто сьогодні справедливо критикує цю недолугу і непрофесійну владу, також так незаконно «ведуть» і незаконно прослуховують. Оці три питання», – перелічив представник «Європейської солідарності».

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

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