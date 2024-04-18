Колишній український музикант, який підтримав вторгнення РФ, отримав підозру

Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи

Колишньому українському музиканту, а нині громадянину РФ, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Він є уродженцем України та має російське громадянство.

«Музикант із 2014 року відкрито підтримує політику окупації та анексії російською федерацією території України. За 10 років російської агресії проти нашої країни співак неодноразово відвідував захоплені території Донеччини і Луганщини з концертами на підтримку окупантів.

Використовуючи свою медійну популярність, музикант пропагує російську ідеологію на численну аудиторію через інтернет-платформи. У своїх акаунтах він легітимізує так звані «Л/ДНР» і «приєднання» до Росії окупованих територій Запорізької й Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Також у вересні 2022 року він взяв участь в пропагандистській акції у Москві, присвяченій проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України. У травні 2023 року він похвалився нагородженням «орденом дружби ДНР», який отримав особисто від голови псевдореспубліки.

Офіс Генпрокурора не називає імені музиканта, але за повідомленням ЗМІ, йдеться про Олексія Піддубного, відомого як Джанго.

Підозрюваному інкриміновано публічні заклики до зміни державних меж та устрою України, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та публічні заклики до агресивної війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 КК України).

Раніше повідомлялося, що соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру.