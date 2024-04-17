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Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру
Герелло виступив на концерті для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України
фото: пресслужба СБУ

У своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х співак розповідав про «єдність братських народів»

Солісту російського Маріїнського театру, співаку з буковинським корінням Василю Герелло, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба СБУ у Вінницькій області.

За даними слідства, Герелло відкрито виступав на підтримку країни-агресора, зокрема під час масових заходів за участю Путіна на честь незаконної окупації Криму.

Також у своїх інтерв’ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про «єдність братських народів» і про те, що «більшість українців за Росію».

Соліст Маріїнського театру, родом із Буковини, отримав підозру фото 1

Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва країни-агресора виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських бойовиків, які брали участь у війні проти України.

Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи задля його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. 

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів», який сприяв збройній агресії РФ. Зловмисника було затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

Теги: Буковина співак СБУ

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