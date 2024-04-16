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Süddeutsche Zeitung розповіла, як Росія обходить санкції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Süddeutsche Zeitung розповіла, як Росія обходить санкції
Для експортної частини німецької економіки з введенням санкційного режиму нічого не змінилося
фото Uncredited/dpa

Це не можна довести, але є підозра, що мова йде про шахрайство

Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії, але нові дані показують, що вони все одно потрапляють туди обхідними шляхами. Про це  пише Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, у 2023 році скорочення постачання німецьких товарів до РФ склало 38,8% до 8,9 млрд євро. Водночас такий обсяг компенсує постачання в Індію, Азербайджан, Вірменію, ОАЕ, Киргизстан, Казахстан, Грузію та Туреччину.

«Німецькі компанії експортували у ці вісім країн саме той обсяг товарів у євро, який втратили внаслідок санкцій проти Росії, підрахували у консалтинговій компанії Barkow Consulting», – пише видання.

«Це не можна довести, але є підозра, що мова йде про шахрайство, оскільки цифри експорту відповідають один одному», – зазначив керівник компанії, що проводила дослідження.

Зазначається, що в цілому для німецьких виробників нічого не змінилось з введенням санкційного режиму, принаймні для експортної частини німецької економіки. 

Як відомо, Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомила пресслужба Ради.

Відтепер певні дії, спрямовані на ухилення від санкцій, вважатимуться кримінальними злочинами в усіх країнах-членах. Такими злочинами можуть бути допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля санкційними товарами або здійснення забороненої фінансової діяльності. 

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Підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також можуть підлягати покаранню.

До слова, російські представники так званих еліт вичищають з «Вікіпедії» дані про санкції, зв'язки з Кремлем, майно і навіть громадянство РФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського опозиційного видання «Важные истории» і сервісу для моніторингу «Вікіпедії» Wikiganda.

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З'ясувалося, зокрема, що анонімні редактори намагалися видалити інформацію про санкції проти доньок Путіна – Марії Воронцової та Катерини Тихонової. А з біографії Катерини – ще й інформацію з розслідувань про спільну дитину з артистом балету Ігорем Зеленським та про супровід Тихонової у її поїздках офіцерами Служби безпеки президента РФ.

 

Теги: підозра Азербайджан Киргизстан Казахстан санкції шахрайство росія

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