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Відомий український письменник та блогер мобілізувався до лав ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відомий український письменник та блогер мобілізувався до лав ЗСУ
Остап Українець — автор романів «Малхут», «Канцелярія хрестових походів» та «Дискордія». Разом з дружиною він переклав українською мовою два томи Говарда Філіпса Лавкрафта
фото з відкритих джерел

Письменик нині перебуває в навчальному центрі й розбирається, у якій частині служитиме

Український письменник, перекладач, засновник YouTube-каналу «Твоя Підпільна Гуманітарка» Остап Українець мобілізувався до лав Збройних сил України. Про це він повідомив у Facebook.

«Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася тільки Катря і на ній видавництво», – повідомив письменник.

Письменник додав, що поточні переклади, скоріш за все, поки будуть на паузі. Наразі Остап Українець вирішує адміністративні питання щодо майбутньої військової частини.

До слова, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної бригади України «Хартія».

Нагадаємо, український музикант Сергій Сілаков, більш відомий під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії. 

Сілаков розмістив відео, у якому постав у військовій формі та попросив прихильників задонатити на потреби його батальйону.

Також фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни боронить Україну зі зброєю в руках, заявив, що чоловікам не варто чекати повісток, а потрібно йти на фронт добровольцем. 

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Теги: Facebook Бумбокс письменник YouTube Андрій Хливнюк блогер фронт відео музикант

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