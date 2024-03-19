Топ-чиновники «Київавтошляхмосту» отримали підозру за фінансові махінації

Слідством встановлено, що між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством у 2022 році укладено договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів

Очільник та головний інженер КП «Київавтошляхміст» отримав підозру у службовій недбалості, що призвела до переплати під час ремонту столичних мостів та розв'язок 3,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як зазначили у прокуратурі, повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора (нині особа обіймає посаду директора) та головному інженеру КП «Київавтошляхміст» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством у 2022 році укладено договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв’язках у Києві.

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За даними прокуратури, у подальшому, на той час в.о. директора КП «не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації», відтак:

під час виконання робіт підрядник «використав матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проекту»;

до актів приймання виконаних будівельних робіт «включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат».

«При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. Своєю чергою, головний інженер, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти. У результаті вказаних дій столичній громаді завдано збитків на понад 3,5 млн грн.», – повідомили у прокуратурі.

Наразі посадовцям, як вказано, повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває. Правоохоронці, як повідомляється, нададуть правову оцінку діям службових осіб підрядної організації.

Раніше повідомлялося, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу «Буковель». Правоохоронці вручили йому підозру.