Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі: результати
Комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів
Спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.
«Вчора, 5 червня, комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповіднику», – йдеться в повідомленні.
Загалом комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів. Всі в різних станах. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись.
Тепер, після того як Заповідник направив вимогу УПЦ МП про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення Заповіднику його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном.
«Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі. Це дійсно історичне рішення та непроста робота, але Лавра має бути українською, і вона повертається до держави», – додав Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що самовільна забудова Києво-Печерської лаври призвела до численних пошкоджень окремих памʼяток заповідника.
Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області. У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України.
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