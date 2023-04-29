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Що залишив Московський патріархат у Лаврі? Директор заповідника розповів про найбільші порушення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що залишив Московський патріархат у Лаврі? Директор заповідника розповів про найбільші порушення
Cитуація із самовільним будівництвом у Києво-Печерський лаврі – критична
фото з відкритих джерел

Українська православна церква Московського патріархату незаконно збудувала на території Києво-Печерської лаври 36 об'єктів, з них 15 капітальних споруд

Самовільна забудова Києво-Печерської лаври призвела до численних пошкоджень окремих памʼяток заповідника. Про це сказав виконувач обовʼязків генерального директора заповідника Максим Остапенко в інтервʼю проєкту «Радіо Свобода».

За його словами, Верхня лавра переважно складалася з об'єктів Національного заповідника і тих музейних або інших культурних споруд, які знаходяться на території заповідника як орендарі. Нижній лаврі, яка була віддана Українській православній церкві Московському патріархату, починаючи з 1988 року, передані ці споруди. І там фактично відбувалося вже те, що повністю було продумано і сплановано монастирем.

«За ці десятиліття там зафіксована величезна кількість порушень, які найбільше зараз непокоять і суспільство, і заповідник, тому що були пошкоджені й окремі пам'ятки. Хоча частина пам'яток, безумовно, в дуже непоганому стані, але частина пам'яток була пошкоджена, не дотримувалися вимоги до таких важливих об'єктів, які мають статус національного значення, або пам'ятки під охороною ЮНЕСКО», – сказав він.

Найбільш кричущою ситуацією він називав самовільне будівництво, яке здійснювалося на території Лаври. «Загалом 36 об'єктів збудовано, серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих пам'яток. Частина з цих об'єктів є МАФами, й вони можуть бути прибрані, каже новий очільник заповідника», – зазначив Остапенко. Він також повідомив, що їх будували для обслуговування відвідувачів, вірян, які приходили до монастиря.

«Це і різноманітні торговельні точки, і прибудови до споруд. Але паралельно з цим були побудовані ще 15 капітальних споруд, в тому числі фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. І це абсолютно неприпустима ситуація. Це завдало колосальної шкоди археологічній спадщині лаври, тому що кожна ця споруда знищила ділянки культурного шару і давньоруського, і козацького часу, і більш пізніх часів», – повідомив виконувач обовʼязків генерального директора заповідника «Києво-Печерська лавра». 

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України призначило в.о. гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра». Ним став Максим Остапенко, який раніше обіймав посаду гендиректора Національного заповідника «Хортиця» у Запорізькій області. У МКІП зазначають, що Остапенко є фахівцем у галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології та реставраційних робіт. Він є автором понад 30 наукових робіт з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я. На початку повномасштабної війни Максим Остапенко долучився до лав Збройних сил України. 

Читайте також: Деокупація Лаври. Мінкульту варто добиватися компенсації збитків

Теги: церква Свобода радіо будівництво забудова ЮНЕСКО православна церква лавра

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