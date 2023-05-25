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Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Водій з Лаври, який заперечував існування України, отримав підозру
Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки
фото: СБУ

56-річний прихильник рашизму заявив, що Путін не розпочинав війну

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони нашої держави «не зареєстрованими», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік сказав журналістці, що «Путін не розпочинав війну» проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав «закономірним».

Слідство встановило,  що 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Раніше прокурори Буковини передали до суду обвинувальний акт проти помічника настоятеля одного з монастирів УПЦ МП. Священослужитель переправляв чоловіків призовного віку до Румунії. А одним із пунктів збору для них слугував монастир Московського патріархату.

Теги: росія путін війна СБУ

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