Російські попи досі в Лаврі. Чому?

Війни програються через бездарні політичні рішення

Побачив, як захисники російської церкви побили перед Києво-Печерською лаврою молодого українського патріота. Так, російські попи досі у Лаврі.

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А чому? Тому що перш ніж починати боротьбу з потужним інструментом впливу агресора, необхідно продумати стратегію перемоги, обʼєднати усіх патріотів, навіть якщо вони є політичними опонентами, прийняти фахові, а не популістичні закони і тоді очистити Україну від агресивної секти.

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Але влада відкинула наш закон 8221 про зміцнення національної безпеки і заборону діяльності РПЦ , імітувала діяльність, готуючи свій беззубий закон, який навіть УПЦМП підтримала , але і його відмовилася прийняти.

У результаті тепер половина України разом з ПЦУ, УГКЦ і демократичним світом святкуватиме Різдво 25 грудня, а інша значна частина разом з РПЦ і «русским миром» – 7 січня.

Війни безумовно виграються на полі бою талановитими воєначальниками.

Але програються війни через бездарні політичні рішення.