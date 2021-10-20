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    Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)

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    Ціна піджака Balmain&nbsp; 54100 грн - Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)
    Ціна піджака Balmain  54100 грн
    фото Анна Стешенко/Facebook

    Депутатка не гребує носити дорогі брендові речі на засідання у Раду

    Українські депутатки дуже полюбляють з трибуни Верховної Ради вболівати за збіднілий і ошуканий народ, особливо, коли на них речі вартістю у декілька депутатських зарплат. Нещодавно на такому журналісти підловили нардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську. Вона розповідала про бідних пенсіонерів у піджаку Balmain за 54100 грн. Про це написала журналістка LB.ua Анна Стешенко на сторінці у Fаcebook.

    Окрім того, на депутатці був пояс, ціною у п’ять пенсій. Пояс Fendi коштує 16249 грн.

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    Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)
    Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)
    Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)

    Також, під приціл журналістів потрапила нардепка від «Слуг народу» Олена Шуляк. Парламентарка була помічена із сумкою Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн. Також на Шуляк були популярна модель сережок Van Cleef & Arpels Alhambra загальною вартістю €7 тис. або понад 210 тис. грн.

    Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Також раніше «Слуга народу» Людмила Марченко вигуляла кольорові кросівки у парламенті.

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.

    Читайте також: Які сумки носять депутатки зі «Слуги народу» (фото)


    Теги: Верховна Рада модель речі Опозиційна платформа — За життя
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    Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис. (фото)