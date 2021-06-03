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    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)

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    Дмитрієва прийшла до Ради в&nbsp;сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу - «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    Дмитрієва прийшла до Ради в сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу
    Фото: Yan Dobronosov

    Журналістка розповіла, що Дмитрієва регулярно носить у Раді одяг на кшталт «дорого-багато»

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry. Про це повідомила Анна Стешенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Поки всі колеги обговорюють законопроєкт президента «про олігархів», можна пройтися рядами в сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за €1000. Або майже 30 тис. грн. При середній зарплаті нардепа в 35–40 тис. грн у місяць і пенсії в 3500 грн», – написала Стешенко.

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    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)
    Фото: Yan Dobronosov

    Журналістка підкреслила, що Дмитрієва регулярно носить у Раду одяг на кшталт «дорого-багато». «І щоби «лейбли» було видно здалеку і «ух!», – додала Стешенко.

    Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    До речі, у неприємну історію потратив і депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук. Він поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою. «Слуга» напав на журналістів.

    А ось нардеп від від «Слуги народу» Микола Тищенко відзначився хамською витівкою. Тищенко спробував закрити ноутбук віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи «Коля, Коля» і дала йому «п'ять».

    Нагадаємо, українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука – 52.

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    Теги: Верховна Рада політика партія Слуга народу
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    «Слуга» Дмитрієва похизувалася в Раді сорочкою за 30 тис. грн (фото)