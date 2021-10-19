«Взагалі не платять податків». Парламент готується «трусити» забудовників

«Будівництво – це величезний бізнес, який має надприбутки та чомусь сплачує менше ПДВ»

Верховна Рада незабаром має розглянути комплексний пакет законопроєктів, які стосуються оподаткування будівельного бізнесу в Україні. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев обурюється, що будівельний бізнес в Україні отримує великі прибутки, але при цьому сплачує невисокі ПДВ.

«Безперечно, будівельники заперечують будь-які зміни, бо їм зручно ухилятися від оподаткування. В результаті було прийнято політичне рішення, що ми виводимо це питання в окрему дискусію, яка зводиться не тільки до питань оподаткування будівельників, а й до забезпечення прав інвесторів, які купують квартири. Бо ми маємо декілька таких кейсів як банк «Аркада», як «Укрбуд», ще кілька, коли людей просто обманювали й ані гроші не повертали, ані метри. Питання забезпечення прав інвестора, фінансової спроможності будівельника та питання оподаткування ми хочемо вирішити одним комплексним пакетом законопроєктів, подати це все у Верховну Раду та швиденько прийняти», – зазначив Гетманцев.

Нардеп також прокоментував ситуацію довкола скандального податкового законопроєкту 5600, який планується прийняти в цілому найближчого пленарного тижня.

«Там було декілька чутливих норм, які ми прибрали до другого читання, серед яких – оподаткування квартир. Я особисто вважаю: ця норма є абсолютно обґрунтованою, але ми прийняли політичне рішення вивести дискусію щодо оподаткування будівельної галузі поза законопроєкт 5600. Залишилися норми тільки щодо третього продажу квартир. Тобто з першого продажу фізичною особою у нас ставка оподаткування – нуль, з другого, якщо це відбувалося протягом року, – 5%, з третього та наступного – 18% з різниці між сумою придбання та сумою продажу. Фактично ми руйнуємо ті схеми, які застосовують будівельники, що продають квартири через фізичних осіб. Все інше ми вивели в окремий законопроєкт», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада в першому читанні прийняла за основу законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутати.

Як раніше заявила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, податкові зміни, запропоновані урядом в законопроекті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців.

До слова, в Україні від наступного року податок на нерухомість збільшиться на 20%.