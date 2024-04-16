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Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди на 16 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди на 16 квітня
Температура вночі 16 квітня 9-14°
фото: Наталія Порощук, «Главком»

16 квітня на Київщині хмарно з проясненнями та короткочасний дощ

16 квітня в Україні очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім півдня, короткочасні дощі, подекуди з грозами, в Карпатах та на Прикарпатті місцями значні дощі. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Короткочасні дощі, подекуди з грозами: прогноз погоди на 16 квітня фото 1

Температура вночі 9-14°, у північній частині 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних та північних областей 13-18°.

16 квітня на Київщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°.

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Теги: прогноз погоди Київ свята Україна погода

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