Яка частина території України забруднена мінами? Конгрес США оприлюднив цифру

У Конгресі США заявили, що третина України забруднена мінами

Третина Україна забруднена мінами і боєприпасами, що не розірвалися, йдеться у резолюції, внесеній на розгляд Конгресу США членом Демократичної партії Амі Берой.

У мотивувальній частині резолюції автори заявили, що війна в Україні спричинила зростання забруднення мінами. «За оцінками, одна третина території (України – «Главком») була забруднена наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися, що створило масову потребу в операціях з розмінування як передумову для відновлення України», – уточнюється в резолюції.

Раніше Україну назвали найзамінованішою країною у світі. «Забруднення (мінами – «Главком») величезне. Це навіть непорівнювано, я б сказала, із Сирією чи Афганістаном. Це справді масштабно», – казала представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон. За її словами, в Україні можна виявити протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.

Нагадаємо, наразі 174 тис. кв. км української території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

До слова, військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.