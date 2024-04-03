Росія атакувала Харківщину: поранено жінку

3 квітня збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа на Харківщині

На Харківщині пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства

Сьогодні, 3 квітня, Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Внаслідок удару поранено 55-річну жінку. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи», – йдеться в повідомленні.

Отримала поранення 55-річна жінка.

За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК.

«Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що через обстріли Харківської області з боку окупантів у регіоні почалася лісова пожежа. Її площа – понад дев'ять гектарів. Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа почалася внаслідок обстрілу прифронтових населених пунктів Куп'янського району, а саме села Колесниківка.