Головна Країна Політика
search button user button menu button

Напад Ірану на Ізраїль: МЗС України відреагувало

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Напад Ірану на Ізраїль: МЗС України відреагувало
Тегеран в ніч на 14 квітня запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників
фото: PAP/EPA

Українські дипломати закликали мобілізувати всі сили вільного світу на захист глобальних кордонів демократії

Міністерство закордонних справ України засудило масований удар Ірану по Ізраїлю. Про це йдеться на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти Держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт», –сказано в заяві МЗС.

У відомстві додали, що ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. 

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. 

Читайте також:

Теги: Ізраїль Україна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артист розповів, що раніше він жив сценою, саме музика була головніша за всіх. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком, пояснив Козловський
Віталій Козловський розповів, чому обрав для сина незвичне ім'я
4 квiтня, 20:32
Легкомоторний літак типу Сessna ймовірно атакував завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
4 квiтня, 01:06
Через потепління є загроза появи на території України нових інвазійних видів комах
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
Вчора, 19:35

Політика

Напад Ірану на Ізраїль: МЗС України відреагувало
Напад Ірану на Ізраїль: МЗС України відреагувало
Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію
Нардеп повідомив, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
Україна веде переговори щодо отримання трьох батарей систем ППО
Україна веде переговори щодо отримання трьох батарей систем ППО
Зеленський підписав указ про звільнення заступника Єрмака
Зеленський підписав указ про звільнення заступника Єрмака
Близькі до Орбана кампанії таємно купили один з найбільших телеканалів ЄС – розслідування
Близькі до Орбана кампанії таємно купили один з найбільших телеканалів ЄС – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
15K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
12K
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
11K
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
9216
Поляки на квадроциклах незаконно перетнули кордон із Україною (фото, відео)
8020
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні

Новини

Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Сьогодні, 11:24
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua