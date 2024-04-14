Напад Ірану на Ізраїль: МЗС України відреагувало

Тегеран в ніч на 14 квітня запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників

Українські дипломати закликали мобілізувати всі сили вільного світу на захист глобальних кордонів демократії

Міністерство закордонних справ України засудило масований удар Ірану по Ізраїлю. Про це йдеться на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує іранські масовані атаки проти Держави Ізраїль. Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт», –сказано в заяві МЗС.

У відомстві додали, що ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.