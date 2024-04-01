Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею

В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході, протк бувають винятки і масштабніші поширення

Пил, який переміщується із районів красивенної, але часом небезпечної пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Наше запилення повітря – це відголоски справді піщаної далекої бурі.

Проте синоптикиня Наталка Діденко не радить називати це пиловою бурею саме в Україні.

«Пилова буря, – коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується грунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку, грунт, піщинки. Погіршується видимість, тьмяніє небо, пил не дає нормально дихати і осідає, де прийдеться», – пояснила вона.

В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході. Бувають винятки і масштабніші поширення. Теперішня ситуація – перенесення атмосферою пилу із Сахари.

Також це явище може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання - особливо обережно, вікна відкривайте дозовано.

Як бачите, прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю.

Якої погоди очікувати 2 квітня

Завтра так само буде запилення повітря через сахарську пилюку, тому не поспішайте мити вікна пару днів.

2-го квітня в західних областях – дощ, місцями гроза, та зниження температури повітря до +14+19 градусів.

На решті території України без істотних опадів, +20+25 градусів.

Також завтра очікується сильний вітер, пориви південні та південно-західні можливі до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари.

Протягом вівторка в столиці - без опадів, хіба аж завтра ввечері місцями незначний дощ, часом із грозою.

Максимальна температура повітря 2-го квітня досягне +24 градусів.

Впродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.

А поки що вікна не мити, хай почекають пару днів, зробити легеньке вологе прибирання, особливо від котячої шерсті, провітрювати можна і треба, але дивіться просто по ситуації. І ще можна принагідно почитати про пустелю Сахару.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.

Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Наразі концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.

У Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Про це у Фейсбуці повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.