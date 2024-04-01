Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею

Ірина Міллер
glavcom.ua
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
В Україну прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю
фото з відкритих джерел

В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході, протк бувають винятки і масштабніші поширення

Пил, який переміщується із районів красивенної, але часом небезпечної пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Наше запилення повітря – це відголоски справді піщаної далекої бурі.
Проте синоптикиня Наталка Діденко не радить називати це пиловою бурею саме в Україні.

«Пилова буря, – коли тривалий час дме сильний вітер, пересушується грунт, тоді вітер і ганяє масштабними просторами пилюку, грунт, піщинки. Погіршується видимість, тьмяніє небо, пил не дає нормально дихати і осідає, де прийдеться», – пояснила вона. 

В Україні найчастіше пилові бурі виникають на півдні та південному сході. Бувають винятки і масштабніші поширення. Теперішня ситуація – перенесення атмосферою пилу із Сахари.

Також це явище може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання - особливо обережно, вікна відкривайте дозовано.

Як бачите, прийшло аномальне тепло із південних широт, проте додало ложку піщаного дьогтю.

Якої погоди очікувати 2 квітня

Завтра так само буде запилення повітря через сахарську пилюку, тому не поспішайте мити вікна пару днів.

Читайте також: Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися

2-го квітня в західних областях – дощ, місцями гроза, та зниження температури повітря до +14+19 градусів.

На решті території України без істотних опадів, +20+25 градусів.

Також завтра очікується сильний вітер, пориви південні та південно-західні можливі до штормових, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві завтра також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Можливе погіршення видимості, ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари.

Протягом вівторка в столиці - без опадів, хіба аж завтра ввечері місцями незначний дощ, часом із грозою.

Максимальна температура повітря 2-го квітня досягне +24 градусів.

Впродовж 3, 4 та 5 квітня очікується зниження температури повітря.

А поки що вікна не мити, хай почекають пару днів, зробити легеньке вологе прибирання, особливо від котячої шерсті, провітрювати можна і треба, але дивіться просто по ситуації. І ще можна принагідно почитати про пустелю Сахару.

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі,  30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, африканського походження, середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.
Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Наразі концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях завтра вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря поліпшиться.

Читайте також: Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни

У Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Про це у Фейсбуці повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Теги: погода прогноз погоди самопочуття повітря вітер Наталка Діденко гроза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірно, окупанти готові втрачати літаки заради просування
Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків
6 березня, 07:58
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
13 березня, 06:45
Patriot необхідний українським військовим для збивання балістичних ракет, зокрема «Іскандерів»
Іноземні медіа заявили про знищення двох установок Patriot в Україні
10 березня, 18:49
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:30
На даний момент водопілля не несе загрози для Києва
У Києві суттєво піднявся рівень води у Дніпрі (фото)
15 березня, 10:12
Переможний м'яч на 99-й хвилині забив гравець збірної США Келлін Акоста
Фантастичний гол з центру поля: у чемпіонаті США вітер допоміг забити божевільний м'яч
17 березня, 10:42
До п’ятірки країн із найбільш забрудненим повітрям за минулий рік увійшли: Бангладеш, Пакистан, Індія, Таджикистан та Індія
ВООЗ назвала єдині сім країн, де якість повітря відповідає стандартам
20 березня, 07:15
Погода може суттєво впливати на ведення бойових дій
Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни
23 березня, 19:47
У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря
МВС показало нацгвардійця, який за «лічені секунди» збив ракету, що летіла на Київ
21 березня, 16:30

Суспільство

Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
Пил із Сахари: синоптикиня пояснила, чому його не слід плутати з пиловою бурею
Керівник Рівненського ТЦК після скандального відео написав рапорт на переведення до бойової частини
Керівник Рівненського ТЦК після скандального відео написав рапорт на переведення до бойової частини
В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю
В Україні почав роботу Центр підтримки людей з ігровою залежністю
Протести на кордоні: польські фермери збираються поновити блокування двох пунктів пропуску
Протести на кордоні: польські фермери збираються поновити блокування двох пунктів пропуску
Активіст та громадський діяч Черкас загинув поблизу Авдіївки. Згадаймо Костянтина Мірошниченка
Активіст та громадський діяч Черкас загинув поблизу Авдіївки. Згадаймо Костянтина Мірошниченка
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?
31K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
24K
Загроза наступу на Київ: командувач Сухопутних військ зробив заяву
18K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
2935
Україну накриває пилом із Сахари, метеорологи попередили про небезпеку
2860
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua