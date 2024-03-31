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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Чому Тайвань так переживає за Україну

glavcom.ua
Тайвань остерігається військової загрози з боку Китаю
фото з відкритих джерел

Досі жодні внутрішні й зовнішні проблеми, жодні виборчі кампанії не ставили під сумнів глобальний статус США

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що відмова США від військової підтримки України дозволить Китаю посилити пропаганду на тему ненадійності США як партнера.

«Якщо Росії вдасться окупувати більшу частину території України, це буде розглядатися як перемога авторитарних держав, і тоді Китай, спостерігаючи, як деградує американська система прийняття рішень, може сприйняти цю слабкість як успіх російської стратегії захоплення чужих територій та приклад для наслідування, і нападе на острів».

Звісно, що Україна Тайваню байдужа. Їм важливий прецедент: чи США справді прийме рішення відмовитись від раніше обіцяної підтримки, наданих тією чи іншою мірою гарантій щодо протистояння Китаю (бо, очевидно, Росію вже як мінімум на Сході сприймають саме як сателіт КНР і «пробний камінь» в глобальному змаганні зі США за лідерство на планеті).

Чи Америка зрікається власного статусу супердержави після століття панування? Чи готова закритись у власних кордонах, власних інтересах і локальних проблемах? Чи відступить з провідної ланки країн світу десь на другі-треті ролі? Чи все ж повернеться до впевненого утвердження власних інтересів по всій планеті?

Досі жодні внутрішні й зовнішні проблеми, жодні виборчі кампанії не ставили під сумнів глобальний статус США. Як не парадоксально, але під сумнів цей статус поставила кампанія Трампа «Make America great again».

Зрештою, я про це казав давно: це не локальний конфлікт, щоб США могли його ігнорувати. Це глобальна суперечка ядерних держав за лідерство і контроль над планетою.

«Компромісна», назвемо це так, позиція Америки (не тільки Білого дому, але й Конгресу в цілому) вже спровокувала слідом за нападом на Україну спалах маси конфліктів не тільки на Близькому Сході. Варто згадати хоч би заворушення прямо в «підбрюшші» США – зазіхання Венесуели і друга Путіна Мадуро за підтримки Росії на нафтоносну частину Гаяни, Ессекібо.

Тож позиція США щодо зазіхань Росії сприймається як еталонна всіма державами, чий суверенітет тією чи іншою мірою зав'язаний на військову підтримку США. Не відмовляться від України – не відмовляться й від них. Дистанціюються від окупації України – значить, всім, хто розраховував дотепер на американські гарантії, варто негайно переглядати плани і глобальні взаємини.

***

А Японія тим часом почала будувати бомбосховища на південних своїх островах (ближчих до Тайваню) – «кожен японець зможе протриматись в такому укритті два тижні, там буде електрика, зв'язок, вода».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Японія Китай бомбосховища Україна Тайвань

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