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Боррель назвав обсяг військової допомоги ЄС Україні від початку війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Боррель назвав обсяг військової допомоги ЄС Україні від початку війни
фото: скріншот відео

За весь час повномасштабної війни ЄС передав Україні військової техніки загалом на 31 мільярд євро

Європейський Союз та його країни-члени за весь час війни поставили Україні військову техніку на 31 млрд євро. Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель розповів, що Європейський фонд миру (EPF) – міжурядовий та позабюджетний фонд ЄС, який було створено у 2021 році для підтримки партнерів військовою технікою. Його бюджет спочатку становив 5 млрд євро, а сьогодні фінансова стеля зросла до 17 млрд євро.

«Хоча EPF спочатку не було створено для цієї мети, він став основою нашої військової підтримки України. На даний момент ми використали 6,1 млрд євро з EPF, щоб стимулювати підтримку України з боку держав-членів ЄС, і разом з ними ЄС поставив у Україну військової техніки загалом на 31 мільярд євро від початку війни», – написав він.

За його Борреля, завдяки цим коштам Європейський Союз продовжив військову підтримку України.

«Окрім іншого, до літа цього року ми навчимо 60 тис. українських солдатів; ми передали Україні 500 тис. артилерійських снарядів, а до кінця року їх буде понад 1 млн. Крім того, європейська оборонна промисловість також постачає Україні 400 тис. снарядів за комерційними контрактами. Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС доповнює ці зусилля", – написав Боррель.

Дипломат також визнав, що цього далеко не достатньо, «і нам необхідно збільшити як наші виробничі потужності, так і фінансові ресурси, що спрямовуються на підтримку України».

Нагадаємо, Україна зіткнулась з браком зенітних боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст.

До слова, створити систему протиповітряної оборони «Залізний купол» над Україною, подібної до тої, яку використовують в Ізраїлі, найближчими роками неможливо фізично. Для цього потрібна занадто велика кількість техніки та ресурсів.

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Теги: військова допомога Україна Боррель Європейський союз

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