Краматорськ і всі сусідні міста залишилися без світла

У цій ситуації найкращим виходом для населення є евакуація

Лише напередодні «з великими складнощами» відновили подачу електроенергії у всі населені пункти громади

Унаслідок бойових дій перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині. Краматорськ та всі сусідні міста без світла, повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook 29 травня.

«Небезпечний напрямок, не така просто дістатися. Працюють ремонтні бригади», – зазначив він.

У Слов'янську Краматорського району лише напередодні «з великими складнощами» відновили подачу електроенергії у всі населені пункти громади, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, буквально через годину високовольтну лінію знову пошкодили. Як наслідок, низка мікрорайонів вкотре залишилась без світла.

«Мало того: знеструмленим залишається і Маяцький водогін. Зупинене водопостачання мікрорайонів Залізничний, Мимівка, Голубівка, Монголія, частково Лісного та Північного. Відновити подачу води вдасться тільки після усунення пошкодження високовольтної лінії електромереж», – сказав він.

У цій ситуації найкращим виходом для населення є евакуація, наголосив Лях.

«30 травня жителі громади мають можливість виїхати безкоштовним автобусом до Рівненської області з розселенням. Запис – за телефонами гарячої лінії Слов'янської МВА», – додав він.

Нагадаємо, що на Луганщині ситуація залишається вкрай загостреною. Російські окупанти за минулу добу, 28 травня, вбили щонайменше двох мирних жителів, зруйновано близько 60 будинків.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.