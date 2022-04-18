Ворог знову обстріляв Краматорськ: зруйновані житлові будинки (фото)

Кириленко: «Артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч»

Окупанти ракетами обстріляли Краматорськ, зруйновані вісім житлових будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Зазнали руйнувань щонайменше вісім житлових будинків, освітній та інфраструктурний об'єкти», – написав Кириленко.

Він також уточнив, що артилерійські обстріли по всій лінії фронту не припинялися всю ніч. «Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар'їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках. Наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання.

Попри все, продовжуємо евакуювати людей з прифронтових населених пунктів і закликаємо всіх, хто має змогу, виїхати у більш безпечні регіони», – зазначив Кириленко.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок удару по вокзалу у Краматорську.