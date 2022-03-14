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    Краматорськ уночі обстріляли ракетами, є загиблі

    Краматорськ уночі обстріляли ракетами, є загиблі
    Фото: facebook/alexander.goncharenko

    По Краматорську вночі було завдано ракетного удару

    Вночі Краматорськ зазнав ракетного удару. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у Facebook.

    За попередньою інформацією, двоє людей загинули. У будинках повилітали шибки.

    Також внаслідок обстрілу окупантами села Антопіль на Рівненщині була пошкоджена двоповерхова будівля.

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.

    Раніше, 13 березня, від мінометного обстрілу постраждали технічні будівлі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату.

    Читайте також: Окупаційні війська значних успіхів не мали. Ситуація на фронті станом на ранок 14 березня


    Теги: Росія окупанти війна Донеччина Україна будинок ракета
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    Краматорськ уночі обстріляли ракетами, є загиблі