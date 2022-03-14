Краматорськ уночі обстріляли ракетами, є загиблі
По Краматорську вночі було завдано ракетного удару
Вночі Краматорськ зазнав ракетного удару. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у Facebook.
За попередньою інформацією, двоє людей загинули. У будинках повилітали шибки.
Також внаслідок обстрілу окупантами села Антопіль на Рівненщині була пошкоджена двоповерхова будівля.
Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві. Також російські окупанти обстріляли завод «Антонов» у Києві зранку в понеділок, 14 березня.
Раніше, 13 березня, від мінометного обстрілу постраждали технічні будівлі Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату.