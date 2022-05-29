Важка доба в Лисичанську – російський снаряд влучив у багатоповерхівку

Ситуація на Луганщині залишається вкрай загостреною. Російські окупанти за минулу добу, 28 травня, вбили щонайменше двох мирних жителів, зруйновано близько 60 будинків.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що в Лисичанську російський снаряд влучив у багатоповерхівку — одна дівчина загинула на місці, ще чотирьох людей ушпиталили з травмами різного ступеня тяжкості.

«Це була тяжка доба для міста — авіаударом зруйновано кінотеатр Дружба, зазнали пошкоджень 22 будинки», — ідеться в Telegram очільника Луганської ОВА.

За його словами, обстановка в Сєвєродонецьку ще більш складна. Росіяни ведуть штурм, зараз тривають бої. Одна жінка загинула внаслідок атаки окупантів на свій будинок в одному зі старих районів міста. Військові РФ зруйнували у Сєвєродонецьку 13 будинків, у Гірському — 11, у Тошківці — сім, а також шість у Врубівці та два у Нирковому.

Біля Устинівки ворог завдав авіаударів, проте зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції в районі Бобрового. Українські захисники відбили на фронті сім атак, знищили один танк та шість ворожих автомобілів, а ППО — безпілотник типу Орлан-10.

Увечері 28 травня на Луганщині обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

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