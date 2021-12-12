Актор «95-го Кварталу» розказав, як тяжко працювати без Зеленського

Актор Юрій Великий поскаржився на труднощі, які виникли у «Кварталу 95» після того, як від них пішов Зеленський і Шефір

Без Володимира Зеленського студії «Квартал 95» стало «набагато важче». Про це в ефірі програми «Бацман» розповів актор студії «Квартал 95» Юрій Великий.

«Та багато чого змінилося. Змінилася редакторська група, змінилися актори – автори залишилися ті самі. Змінилися образи. Багато речей, припустімо, які міг грати Вова, які були властиві йому… Я, звісно, можу зіграти цей образ так, як його грав Вова, але мені нецікаво. Мені цікаво знайти свої образи та зіграти щось нове – той образ, що знайду я. Я не можу сказати, кращим чи гіршим став «Квартал». Я можу сказати, що, як на мене, стало набагато важче. По-перше, були редактори «Вечірнього кварталу» – власне, і Вова, і Сергій Шефір, і Боря Шефір – це люди з колосально великим досвідом», – заявив він.

Великий нагадав, що Зеленський пішов у політику, а Сергій Шефір став першим помічником.

«Він не може писати жарти. Залишився Боря. По-перше, на ньому управлінські функції певною мірою. Він багато якісь речі, які пов'язані з продюсуванням тих чи інших проєктів, – він виконує ці функції. Але він не може бути редактором. Редакторська група – це дві-три особи, у яких обов'язково має бути кілька думок. І номер, який ти виносиш на публіку, має пройти по-перше внутрішню саморедактуру. Згодом автор приносить цей номер редакторам. І редактори мають зрозуміти, це смішно чи ні. Дуже часто, коли я приносив номери, які мені дуже подобаються, говорив: «Друзі, класний номер. Давайте я перевірю його десь, на своєму концерті». – «Так, так. Буде концерт – перевіряй. Але зараз ми його у спільному концерті «Кварталу», який буде за місяць, не бачимо". Тому що у них своє бачення», – заявив актор.

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