Зеленський прийшов на концерт «Вечірнього кварталу»: сміявся із жартів про себе (відео)

У деяких номерах актори пародіювали і самого Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску «Вечірнього кварталу». Концерт розпочався у Палаці «Україна» увечері у четвер. Про це повідомив Телеграм-канал «КП в Україні».

Разом із президентом у першому ряду сиділи перша леді Олена Зеленська та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Концерт розпочався після 20:00, одразу після прибуття глави держави. Глядачам оголосили, що у залі сидить президент і розпочали виступ із номера про нього. Президент та перша леді сміялися.

Юрій Великий голосом Зеленського : Як же я радий знову опинитися у цьому залі, скільки глядачів. Давно такої кількості людей без плакатів я не бачив.

Юрій Ткач : Цікаво, якщо я розслабляю живіт, гудзик, що вистрілив, буде вважатися замахом на президента?

Олена Кравець : Значить, Монатику ти заслуженого артиста дав, навіть дав Потапу, а нам ні. Може, це якась стара образа?

Голосом Зеленського : А що якщо після президентства, років через сім, зняти серіал, як простий президент стає великим артистом у простому гумористичному шоу та рятує його від краху?

Зазначається, що пропускали на концерт як завжди, паспорти не перевіряли, додаткових заходів безпеки не було. На концерті виступали Монатик, Софія Ротару та Тіна Кароль. Це був другий знімальний день. У середу на концерті новорічного «Вечірнього кварталу» російський гурт «Мумій троль» заспівав у дуеті з Надею Дорофєєвою та Іваном Дорном.

До слова, народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко порадив владі видавати «Вовину тисячу» квитками на «Квартал 95».