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    Підірвав із опудалом Маска усередині: чоловік незвично розпорядився своєю Tesla (відео)

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    Авто потребувало дорогого ремонту, тому вланик підірвав його - Підірвав із опудалом Маска усередині: чоловік незвично розпорядився своєю Tesla (відео)
    Авто потребувало дорогого ремонту, тому вланик підірвав його
    фото: скріншот із відео

    Громадянин Фінляндії вирішив не лагодити поламану машину

    Прикріпив до манекена фото Ілона Маска, посадив його у Tesla та підірвав автівку. Так вчинив громадянин Фінляндії Туомас Катайнен. У машині зіпсувалась батарея і потрібно було купувати нову, яка коштує понад 23 тисячі доларів, повідомляє nypost.com.

    Чоловік придбав свій автомобіль Tesla у 2013 році та спочатку він був задоволений ним. Проте з часом транспорт почав ламатись. Після того, як авто намагались місяць відремонтувати у майстерні, власнику повідомили, що для цього потрібно замінити батарею, вартістю 23 900 доларів.

    Проте чоловік не захотів лагодити машину та вирішив підірвати її. Зробив він це у колишньому кар'єрі Яала у Фінляндії, заклавши 30 кілограмів динаміту. Також всередину чоловік посадив опудало Ілона Маска.

    Авто згоріло за лічені секунди. Ціна нової Tesla Model S – 95 тисяч доларів.

    Раніше назвали країну, яка повністю перейде на електромобілі вже у 2022 році. За даними видання Motor.no, вже наступного року повністю відмовитися від продажів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння може Норвегія, де електрифіковані моделі вже зайняли 95% ринку.

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    Теги: автомобіль Tesla транспорт чоловік Tesla Model S
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    Підірвав із опудалом Маска усередині: чоловік незвично розпорядився своєю Tesla (відео)