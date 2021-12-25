Підірвав із опудалом Маска усередині: чоловік незвично розпорядився своєю Tesla (відео)

Громадянин Фінляндії вирішив не лагодити поламану машину

Прикріпив до манекена фото Ілона Маска, посадив його у Tesla та підірвав автівку. Так вчинив громадянин Фінляндії Туомас Катайнен. У машині зіпсувалась батарея і потрібно було купувати нову, яка коштує понад 23 тисячі доларів, повідомляє nypost.com.

Чоловік придбав свій автомобіль Tesla у 2013 році та спочатку він був задоволений ним. Проте з часом транспорт почав ламатись. Після того, як авто намагались місяць відремонтувати у майстерні, власнику повідомили, що для цього потрібно замінити батарею, вартістю 23 900 доларів.

Проте чоловік не захотів лагодити машину та вирішив підірвати її. Зробив він це у колишньому кар'єрі Яала у Фінляндії, заклавши 30 кілограмів динаміту. Також всередину чоловік посадив опудало Ілона Маска.

Авто згоріло за лічені секунди. Ціна нової Tesla Model S – 95 тисяч доларів.

Раніше назвали країну, яка повністю перейде на електромобілі вже у 2022 році. За даними видання Motor.no, вже наступного року повністю відмовитися від продажів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння може Норвегія, де електрифіковані моделі вже зайняли 95% ринку.