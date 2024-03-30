Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)

Вислів набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів

Рівно 10 років тому, 30 березня 2014, фанати футбольного клубу «Металіст» на спільному марші з фанатами «Шахтаря» у Харкові вперше виконали приспівку про Путіна, яка стала відомою в усьому світі.

Вислів набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту. «Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

Раніше Зеленський розповів, чому Байден ставиться до Путіна з обережністю.

До слова, раніше Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

Як повідомлялося, Байден під час виступу перед виборцями повідомив, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від російського диктатора Володимира Путіна. У своїй промові американський лідер назвав президента РФ «м'ясником».