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Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)
«Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс
фото з відкритих джерел

Вислів набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів

 

Рівно 10 років тому, 30 березня 2014, фанати футбольного клубу «Металіст» на спільному марші з фанатами «Шахтаря» у Харкові вперше виконали приспівку про Путіна, яка стала відомою в усьому світі.

Вислів набув популярності серед противників політики Путіна як в Україні, так і за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів. «Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс у міжнародній пресі й став часто використовуватися не тільки вітчизняними, а й численними закордонними виконавцями, особливо в акціях протесту. «Пісня про Путіна» згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

Раніше Зеленський розповів, чому Байден ставиться до Путіна з обережністю. 

До слова, раніше Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

Як повідомлялося, Байден під час виступу перед виборцями повідомив, що Сполучені Штати могли б захистити Україну від російського диктатора Володимира Путіна. У своїй промові американський лідер назвав президента РФ «м'ясником». 

Теги: фанати окуповані території пісня диктатор відео

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