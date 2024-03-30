Головна Країна Політика
search button user button menu button

За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
Речник Путіна прокоментував слова Зеленського
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що геополітична реальність із моменту початку СВО змінилася

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, що російський диктатор Володимир Путін буде готовий до діалогу, якщо втратить захоплені після повномасштабного вторгнення 2022 року території.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським держЗМІ укотре апелював до «приєднання» до РФ окупованих частин України.

«Геополітична реальність із моменту початку СВО змінилася, кордони змінилися. У Росії з’явилося чотири нові суб'єкти, це не можна не враховувати і з цим усім доведеться рахуватися», – сказав Пєсков.

Напередодні CBS опублікувало інтерв'ю із Зеленським, в якому він сказав зокрема, що, коли Путін втратить окуповане з 2022 року, він буде готовий до діалогу.

«Я впевнений, що коли він втратить те, що захопив починаючи з 2022 року – він втратить впевненість як тих країн, які сумніваються, так і всередині держави. Як тільки це станеться, він буде готовий до діалогу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

Читайте також: Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
Теги: путін окуповані території диктатор Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон повністю змінив своє ставлення до російського диктатора
Макрон завдав Путіну серйозний психологічний удар
Вчора, 17:54
Російський диктатор прирік на безглузду загибель і зробив каліками сотні тисяч росіян, левова частка яких – етнічні росіяни
Путін – сертифікований серійний убивця росіян
Сьогодні, 14:47
Зеленський розповів, чому Байден ставиться до Путіна з обережністю
Зеленський розповів, чому Байден ставиться до Путіна з обережністю
Сьогодні, 10:21

Політика

За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
Зеленський звільнив свого першого помічника і ще кількох радників та уповноважених
Зеленський звільнив свого першого помічника і ще кількох радників та уповноважених
Кадрові зміни на Банковій. ЗМІ дізналися, хто може піти вслід за заступниками Єрмака
Кадрові зміни на Банковій. ЗМІ дізналися, хто може піти вслід за заступниками Єрмака
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Навіщо Україні ракети Atacms? Зеленський дав відповідь
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США
Зеленський пояснив наслідки затримки допомоги від США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
27K
Потік українців до однієї з країн ЄС знизився після зміни правил
17K
«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач
17K
Мер, який зустрівся з іноземцем без відома СБУ, отримав штраф
5960
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4439
Франція передаватиме Україні списане озброєння

Новини

У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua