За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського

Пєсков заявив, що геополітична реальність із моменту початку СВО змінилася

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про те, що російський диктатор Володимир Путін буде готовий до діалогу, якщо втратить захоплені після повномасштабного вторгнення 2022 року території.

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським держЗМІ укотре апелював до «приєднання» до РФ окупованих частин України.

«Геополітична реальність із моменту початку СВО змінилася, кордони змінилися. У Росії з’явилося чотири нові суб'єкти, це не можна не враховувати і з цим усім доведеться рахуватися», – сказав Пєсков.

Напередодні CBS опублікувало інтерв'ю із Зеленським, в якому він сказав зокрема, що, коли Путін втратить окуповане з 2022 року, він буде готовий до діалогу.

«Я впевнений, що коли він втратить те, що захопив починаючи з 2022 року – він втратить впевненість як тих країн, які сумніваються, так і всередині держави. Як тільки це станеться, він буде готовий до діалогу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.